La CNC abre un expediente sancionador contra Mazda España por posibles prácticas restrictivas de la competencia
La práctica consistiría en acuerdos que limitan a los talleres independientes la reparación y mantenimiento de los vehículos de la marca en España.
FACUA.org
España-25/04/2011
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador contra Mazda Automóviles de España por una posible conducta anticompetitiva.
Según informa la CNC en un comunicado, la práctic