La CNC cierra el expediente abierto a Servired, Sistema 4B y Euro 6000 y varias asociaciones de comercio
A partir de enero las partes podrán fijar libremente las tasas de intercambio de operaciones.
FACUA.org
España-21/12/2010
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El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha cerrado el expediente de vigilancia del acuerdo de fijación de tasas de intercambio intersistema al que llegaron los sistemas de medios de pago Servired, Sistema 4B y Euro 6000 y cinco asociaciones de comercio, segú