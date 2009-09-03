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La CNC publica un informe sobre la competencia en el sector de carburantes de automoción

Analiza los principales problemas que han impedido el desarrollo de una mayor presión competitiva.

FACUA.org
España-03/09/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha publicado este jueves un informe que analiza los principales problemas para la competencia detectados en el sector de carburantes de automoción.

El objetivo del estudio es identificar aquellos elementos estructurales del sector

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