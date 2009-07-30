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La CNC sanciona a Repsol, Cepsa y BP por fijación indirecta de precios de carburantes de venta al público

La multa asciende en total a 7,9 millones de euros.

FACUA.org
España-30/07/2009
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha informado este jueves de que ha acordado sancionar con una multa total de 7,9 millones de euros a Repsol, Cepsa y BP por considerar que en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes llevan

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