La CNC sanciona a Repsol, Cepsa y BP por fijación indirecta de precios de carburantes de venta al público
La multa asciende en total a 7,9 millones de euros.
FACUA.org
España-30/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha informado este jueves de que ha acordado sancionar con una multa total de 7,9 millones de euros a Repsol, Cepsa y BP por considerar que en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes llevan