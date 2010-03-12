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La CNE abre expedientes a REE y Endesa por los apagones en Cataluña y Tenerife

Los incidentes del 8 de marzo afectaron especialmente al suministro de Girona y el 18 de febrero se produjo un apagón en la isla de Tenerife.

FACUA.org
España-12/03/2010
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El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió este jueves abrir un expediente informativo a Red Eléctrica de España (REE) y a Endesa. El motivo, los incidentes del lunes 8 de marzo en Cataluña, que afectaron especialmente al suministro de

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