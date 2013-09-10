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La CNE pide eliminar el peaje al autoconsumo por discriminatorio y por hacer inviables los proyectos

El regulador advierte que el nuevo recargo va contra la eficiencia que imponen las directivas comunitaria.

FACUA.org
España-10/09/2013
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) se suma a la opinión de «una gran mayoría» de los miembros de su Consejo Consultivo y pide al Ministerio de Industria que elimine el nuevo ‘peaje de respaldo’ al autoconsumo de electricidad.

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