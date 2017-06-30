La CNMC abre expediente sancionador a Endesa y Gas Natural por prácticas que falsean la libre competencia
Competencia determinará si ambas compañías lograron atraer a los consumidores al propio grupo empresarial en detrimento del resto.
FACUA.org
España-30/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Gas Natural y Endesa Energía XXI por utilizar la factura de los clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR) para publicitar los servicios ofrecidos por sus propi