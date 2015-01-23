La CNMC abre expediente sancionador a la Polindus 21, una de las denunciadas por FACUA por #fraudeSMS
El organismo considera "grave" la conducta de la compañía, que enviaba SMS a los usuarios de manera masiva en los que simulaban ser conocidos y les engañaban para que se suscribiesen a servicios de SMS Premium sin saberlo.
FACUA.org
España-23/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Polindus 21, la empresa que utilizaba los números 25655, 25658, 27407, 27140, 27139 y 25414 para enviar SMS de manera masiva a numerosos usuarios en los que simulaban ser cono