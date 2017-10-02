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La CNMC abre expediente sancionador a Tarot Vision por emitir contenido inadecuado en horario infantil

Incumple el artículo 7.2 de Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que establece que los programas de contenido esotérico "sólo podrán emitirse entre las 22 horas y las 7 de la mañana".

FACUA.org
España-02/10/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Auxasys, S.L. por el posible incumplimiento de lo fijado en el artículo 7.2 de Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) y que afecta a la emisión

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