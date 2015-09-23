La CNMC abre expediente sancionador contra Schweppes por conductas anticompetitivas
Las actividades tendrían como objetivo restringir la distribución y comercialización en España de productos con la marca que no hayan sido fabricados en España, así como limitar las importaciones paralelas.
FACUA.org
España-23/09/2015
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La CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC y el TFUE. | Imagen: flickr.com/cameliatwu (CC BY-NC-ND 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Schweppes, S.A. (SSA) por posibles conductas anticompetitivas, que consistirían en la firma de acuerdos con sus distribuidores independientes en España.
La CNMC se&