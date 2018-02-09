La CNMC amplía a Isolux el expediente sancionador por el cártel de electrificación ferroviaria
El expediente lo abrió en junio de 2017, a partir de la investigación iniciada en 2016, contra un total de veintidós empresas por repartirse estas obras tanto en líneas AVE como convencionales.
Europa Press
España-09/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incluido a Isolux en el expediente sancionador que tiene abierto desde el pasado año contraveintidós empresas por la formación de un presunto cártel para repartirse obras de electrificación d