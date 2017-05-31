La CNMC aprueba nuevas obligaciones para las telecos a la hora de cancelar portabilidades móviles
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pretende homogeneizar los protocolos de las compañías telefónicas cuando un usuario anule una solicitud para cambiar su línea de operador.
FACUA.org
España-31/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado nuevas obligaciones en los procesos de cancelación de la portabilidad móvil que deberán cumplir los operadores receptores de cara a los usuarios