Más noticiasLos acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave

La CNMC expedienta a las grandes tabaqueras por acordar precios y otras condiciones comerciales

El expediente abierto por Competencia afecta a Philip Morris, Altadis, JT International Iberia, British American Tobacco y Logista.

FACUA.org
España-20/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Philip Morris Spain SL, Altadis SA, JT International Iberia SL, British American Tobacco España SA y Compañía de Distribución Integral Logista SA por p

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