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La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de cemento, hormigón y relacionados

El organismo de Competencia lleva a cabo varias inspecciones en diversas empresas y asociaciones del sector.

FACUA.org
España-19/09/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias empresas y asociaciones del sector del cemento, hormigón y productos relacionados en septiembre ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas

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