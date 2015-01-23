La CNMC investiga prácticas anticompetitivas en el mercado del hormigón, cemento y productos relacionados
El organismo sospecha de posibles acuerdos con el objeto sería el reparto de mercados y/o la fijación de precios y/o de condiciones comerciales o de servicio.
FACUA.org
España-23/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del hormigón, cemento y productos relacionados, como los áridos y el mortero. Dentro de esta investigación, ha llevado a cabo