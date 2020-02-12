La CNMC multa a Adif y Adif Alta Velocidad con 6.300 euros por incumplir la Resolución de cánones de 2019
Ambas cobran unas tasas por alquilar sus líneas ferroviarias a las empresas del sector. Competencia les requirió una rebaja de 42 millones de euros al no ajustarse a la normativa, pero la ignoraron.
FACUA.org
España-12/02/2020
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La CNMC ha acordado sancionar a Adif y Adif Alta Velocidad con 6.300 euros, por no incluir las modificaciones indicadas en la propuesta de cánones que remitieron al Ministerio de Fomento para que se hicieran efectivas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
De haberse apro