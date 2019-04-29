La CNMC multa a Correos con 60.000 euros por no repartir la correspondencia en una barrio de Mallorca
Entre octubre de 2016 y julio de 2017 los vecinos de la urbanización de Bellavista, en Palma de Mallorca, tuvieron que recoger sus cartas en la oficina de la empresa de mensajería.
FACUA.org
Baleares-29/04/2019
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Imagen: Flickr.com/arregui (CC BY-ND 2.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA con 60.000 euros por incumplir las condiciones de entrega postal en una urbanización de Palma de Mallorca.
En un comunicado de prensa, la Comisi&oa