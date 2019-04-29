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La CNMC multa a Correos con 60.000 euros por no repartir la correspondencia en una barrio de Mallorca

Entre octubre de 2016 y julio de 2017 los vecinos de la urbanización de Bellavista, en Palma de Mallorca, tuvieron que recoger sus cartas en la oficina de la empresa de mensajería.

FACUA.org
Baleares-29/04/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA con 60.000 euros por incumplir las condiciones de entrega postal en una urbanización de Palma de Mallorca.

En un comunicado de prensa, la Comisi&oa

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