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La CNMC multa a Unipost con 80.000 euros por retener indebidamente envíos postales de sus clientes

La empresa acumuló en sus instalaciones 3,4 millones de envíos sin entregar de dos de sus clientes, correspondientes a 2016 y 2017.

FACUA.org
España-09/01/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Unipost con 80.001 euros por una infracción muy grave de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

Según informa el organismo, las com

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