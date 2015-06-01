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La CNMC multa con 1,1 millones a cuatro eléctricas por incumplir obligaciones o rescindir contratos

Europa Global Energy, Comercializadora Energética Mediterránea, Endesa Energía y Electrourbano cometieron las infracciones entre los años 2012 y 2014.

Europa Press
España-01/06/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 1.110.000 euros a cuatro empresas eléctricas por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos.

Las infracciones van desde el incumplimiento de diversas obligacio

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