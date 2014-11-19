La CNMC multa con 3,8 millones al sector de recuperación de papel y cartón por actuar de forma concertada
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera demostrado que la Unión de Empresas de Recuperación y las empresas implicadas pactaron conjuntamente precios y cantidades suministradas, compartieron información comercial sensible y se repartieron tanto clientes como servicios prestados.
Europa Press
España-19/11/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un valor total de 3,83 millones de euros a la Unión de Empresas de Recuperación (UDER) y trece empresas dedicadas a la recuperación y la comercialización de papel y cartón