La CNMC multa con 88.000 euros a once gasolineras por no informar sobre precios y cantidades vendidas
Esta obligación de información viene recogida en una Orden publicada en julio de 2007 y su incumplimiento supone la comisión de infracciones graves de la Ley del Sector de Hidrocarburos.
Europa Press
España-09/06/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa, por importe total de 88.000 euros, a once gestores de estaciones de servicio por incumplir su obligación de informar el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de precios semanales y c