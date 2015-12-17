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La CNMC multa con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia por fijar precios

Competencia considera probado que el organismo recomendaba un baremo de honorarios orientativos y amenazaba y coaccionaba a los profesionales que querían aplicar descuentos.

FACUA.org
Murcia-17/12/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC) ha multado con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia (Coafmu) al declarar probada la fijación de precios mínimos a través de la recomendación colectiva de un barem

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