La CNMC multa con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia por fijar precios
Competencia considera probado que el organismo recomendaba un baremo de honorarios orientativos y amenazaba y coaccionaba a los profesionales que querían aplicar descuentos.
FACUA.org
Murcia-17/12/2015
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El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia amenazaba a los colegiados en circulares y reuniones con la expulsión del colegio si no aceptaban los precios propuestos por ellos, comportamiento castigado por Competencia. | Imagen: flickr.com/sinorfavela (CC BY-NC 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia (Coafmu) al declarar probada la fijación de precios mínimos a través de la recomendación colectiva de un barem