La CNMC pide que las eléctricas bajen un 33% la tarifa de los contadores digitales sin telegestión
FACUA ha denunciado a las cinco principales distribuidoras y reclama la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más. Aplican una tarifa por el alquiler de los nuevos equipos que la ley sólo permite si están integrados en un sistema de gestión telemática.
FACUA.org
España-20/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido que las eléctricas bajen un 33% la tarifa por el alquiler de los contadores digitales que no están conectados al sistema de telegestión.
Al igual que viene reclamando FACUA-Consumidores en Ac