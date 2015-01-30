La CNMC sanciona a tres empresas suministradoras de Renfe que habían constituido un cártel
Las empresas de rodamientos industriales tendrán que pagar una multa de cuatro millones de euros.
FACUA.org
España-30/01/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 4,057 millones de euros a tres empresas por la constitución de un cártel en el suministro de rodamientos industriales para vehículos ferroviarios a Renfe, pues la demanda ha esta