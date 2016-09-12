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La CNMC sanciona con 29 millones de euros a 23 empresas cementeras y hormigoneras por formar un cártel

Las conductas detectadas afectan a los consumidores a través del encarecimiento de la obra pública, o bien directamente a la hora de adquirir una vivienda u otra edificación de uso privado.

FACUA.org
España-12/09/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 29,17 millones de euros a 23 empresas del sector de la fabricación y venta de cemento y hormigón por cuatro infracciones del artículo 1 de la Ley 15/

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