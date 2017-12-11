La CNMV advierte sobre cuatro sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión en España
Se trata de las entidades BT Systems Ltd, Señales 365, Pandorx Ventures Ltd/CMS Ventures Ltd/Safe Side Consulting Ltd y Baumann and Kraus Enterprises Ltd.
Europa Press
España-11/12/2017
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Sede de la CNMV en MAdrid. | Imagen: cnmv.es.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de cuatro sociedades que no figuran inscritas en los registros del supervisor, por lo que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.
En concreto, el organismo que preside Sebasti&aac