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La CNMV advierte sobre más de una decena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

Las alertas han sido lanzadas por los organismos de regulación británico, belga e irlandés.

Europa Press
Internacional-01/01/2020
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido un total de trece advertencias de los supervisores extranjeros relativas a entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la FSM

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