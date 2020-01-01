La CNMV advierte sobre más de una decena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero
Las alertas han sido lanzadas por los organismos de regulación británico, belga e irlandés.
Europa Press
Internacional-01/01/2020
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido un total de trece advertencias de los supervisores extranjeros relativas a entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización para llevar a cabo esta actividad.
En concreto, la FSM