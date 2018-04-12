La CNMV advierte sobre nueve 'chiringuitos financieros' en EEUU, Malta, Países Bajos y Reino Unido
La entidad también informa de la publicación de un nuevo listado de páginas webs que ofrecen inversiones atípicas, como diamantes o criptomonedas, sin autorización.
Europa Press
Internacional-12/04/2018
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recogido este miércoles las advertencias sobre un total de nueve ‘chiringuitos financieros’ realizadas por los diferentes organismos supervisores de Irlanda, Malta, Países Bajos y Reino U