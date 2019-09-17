La CNMV advierte sobre otras siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión
Se trata de las empresas Smart Values Company, zuitex.com, Integra MMG, Get Marketing LTD, Novi FX, Magic Consulting LTD y Trader Platinum.
FACUA.org
España-17/09/2019
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes 16 de septiembre sobre siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión, los llamados chiringuitos financieros, al no figurar en sus registros.
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