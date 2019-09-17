Nuestras acciones

La CNMV advierte sobre otras siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

Se trata de las empresas Smart Values Company, zuitex.com, Integra MMG, Get Marketing LTD, Novi FX, Magic Consulting LTD y Trader Platinum.

FACUA.org
España-17/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes 16 de septiembre sobre siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión, los llamados chiringuitos financieros, al no figurar en sus registros.

Se tra

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos