La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero
Las alertas han sido lanzadas por los organismos de regulación británico, italiano y luxemburgués.
Europa Press
Internacional-07/02/2020
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Sede corporativa de la CNMV. | Imagen: CNMV.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización en Reino Unido, Luxemburgo e Italia.
El supervisor de Reino Unido ha advertido sobre seis enti