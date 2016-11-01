La CNMV alerta de once 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Luxemburgo y Malta
Las entidades señaladas por el supervisor no tienen permiso para prestar servicios de inversión.
Europa Press
España-01/11/2016
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La CNMV ha lanzado este miércoles una advertencia sobre 11 entidades sin permiso para ofrecer servicios de inversión. | Imagen: rdmf.es (CC BY-NC-SA 3.0).
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de once entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Luxemburgo y Malta.
En concreto, el supervisor ha informado de que la Financial Conduct Authority (FCA) ha adver