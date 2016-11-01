Más noticiasRecoge los avisos de sus homólogos en estos países

La CNMV alerta de once 'chiringuitos' financieros en Reino Unido, Luxemburgo y Malta

Las entidades señaladas por el supervisor no tienen permiso para prestar servicios de inversión.

Europa Press
España-01/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de once entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Luxemburgo y Malta.

En concreto, el supervisor ha informado de que la Financial Conduct Authority (FCA) ha adver

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos