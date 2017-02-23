La CNMV detecta irregularidades en la información que los bancos ofrecen al vender productos financieros
El supervisor constata que a los usuarios no se les detalla con suficiente claridad las condiciones de las comisiones, los costes y los gastos aplicables a los instrumentos ofertados.
FACUA.org / Europa Press
España-23/02/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que algunas entidades financieras presentan «ciertas insuficiencias» a la hora de ofrecer información sobre riesgos y costes en la comercialización de productos financieros.