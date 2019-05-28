La CNMV multa con 150.000 euros a un fondo por violar la prohibición de posiciones cortas en Liberbank
El organismo ha sancionado a Renaissance Technologies por cometer una infracción muy grave tipificada en la Ley del Mercado de Valores.
Europa Press
España-28/05/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 150.000 euros al fondo Renaissance Technologies por el incremento de su posición corta neta en Liberbank e incumplir de esta forma la prohibición acordada por el organismo supervisor el pasado 12 de j