La CNMV multa de 900.000 euros a Popular Banca Privada por cobrar comisiones indebidas
El organismo sanciona también con 150.000 euros a BMN por no evaluar la conveniencia de clientes minoristas en operaciones de compra.
Europa Press
España-03/01/2017
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Popular Banca Privada cobró comisiones indebidas y recomendó a sus clientes instrumentos financieros no adecuados. | Imagen: cnmv.es.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto 900.000 euros de multa a Popular Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la protección al cliente en la venta de productos financieros, según se ha publicado en el Bole