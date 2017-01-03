Más noticiasSanciones firmes por vía administrativa

La CNMV multa de 900.000 euros a Popular Banca Privada por cobrar comisiones indebidas

El organismo sanciona también con 150.000 euros a BMN por no evaluar la conveniencia de clientes minoristas en operaciones de compra.

Europa Press
España-03/01/2017
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto 900.000 euros de multa a Popular Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la protección al cliente en la venta de productos financieros, según se ha publicado en el Bole

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