La Comisión Europea advierte a las aerolíneas de que el modo de venta de billetes 'online' "no es aceptable"
Anuncia que si las autoridades nacionales "siguen sin actuar contra las violaciones de la ley, la Comisión tendrá que considerar procedimientos de infracción".
FACUA.org
Europa-02/12/2008
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El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Antonio Tajani, y la comisaria de Protección al Consumidor, Meglena Kuneva, han enviado una carta a las compañías aéreas europeas en la que advierten de que «la manera en que s