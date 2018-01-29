La Comisión Reguladora Bancaria de China multa con 37 millones de euros a 12 bancos del país por fraude
El personal de las entidades usaba a agentes externos para la fabricación de sellos oficiales sin permiso, uso de falsos documentos y contratos o conducción ilícita de negocios de gestión de fondos.
FACUA.org
Internacional-29/01/2018
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La Comisión Reguladora de China (CRBC) ha sancionado a doce bancos del país con 37,2 millones de euros (295 millones de yuanes) por un caso de fraude en la provincia noroccidental de Gansu.
El «personal bancario utilizaba cómplices fuera de las entidades para la fa