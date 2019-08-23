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La Consejería de Salud andaluza lleva 6 meses sin actualizar su web sobre alertas alimentarias

En ella no ha publicado ninguna de las alertas sobre Listeria en productos de la empresa sevillana Magrudis.

FACUA.org
Andalucía-23/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía lleva seis meses sin actualizar su web sobre alertas alimentarias.

La asociación considera lamentable que última información publicada date de c

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