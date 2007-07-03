La Consejería de Salud andaluza moviliza a sus delegaciones para localizar los dentífricos denunciados por FACUA
Ordenarán la inmovilización cautelar de las pastas de dientes con la marca Colgate procedentes de Sudáfrica y Egipto.
FACUA.org
Andalucía-03/07/2007
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La Consejería de Salud ha emitido un comunicado de prensa en el que informa que «esta mañana se ha recibido una denuncia de FACUA Andalucía alertando de la existencia de productos dentífricos bajo la marca ‘Colgate’ que pueden haber sido introducidos de