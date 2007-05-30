La cruzada contra los gays del Gobierno polaco llega a los Teletubbies
Una de las percursoras de la espiral de homofobia se escandaliza ahora con los rumores de que el muñeco Tinky Winky es homosexual.
FACUA.org
Europa-30/05/2007
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La Defensora del Menor de Polonia, Ewa Sowinska anunció hace un par de días que los psicólogos de su oficina estudiarían si uno de los teletubbies, Tinky Winky, promueve la homosexualidad entre los niños. La portavoz de la política polaca ha