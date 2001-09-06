La Delegación de Salud de Málaga sanciona a la empresa vendedora de las cápsulas milagrosas para adelgazar Calypso, denunciada por FACUA
La empresa malagueña Calypso Sana continúa anunciando su producto, que utiliza reclamos como la pérdida de dieciséis kilos en sólo dos semanas, ante la falta de actuaciones contundentes de la Consejería de Salud.
FACUA.org
España-06/09/2001
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La Delegación Provincial de Salud de Málaga ha impuesto una sanción de 500.000 pesetas a Calypso Sana, SL, la empresa denunciada a comienzos de año por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) por la publicidad de sus