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La DGT reconoce al juez que avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos ni competencias"

FACUA denuncia que el organismo que dirige Gregorio Serrano se ha prestado a un escandaloso lavado de cara a la multinacional a través del envío de una carta a los afectados por el dieselgate.

FACUA.org
España-20/06/2017
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reconocido al juez que instruye la causa penal contra el grupo Volkwagen por la manipulación fraudulenta de sus motores diésel que «no tiene conocimientos ni competencias respecto de los defectos detectados ni sobre el alcan

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