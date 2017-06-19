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La Diputación de Bizkaia accede por fin a aumentar la frecuencia de autobuses entre Bermeo y Bilbao

Tras las reivindicaciones de FACUA y de cientos de usuarios de la línea, la institución anuncia el refuerzo de una de las líneas interurbanas con mayor demanda. Rectifica después de negarse a ello hace días.

FACUA.org
Euskadi-19/06/2017
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La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que desde este lunes 19 reforzará la línea de autobuses interurbanos que conecta Bermeo con Bilbao, a fin de que se reduzcan los tiempos de espera de los usuarios en las paradas.

El servicio de autobús directo qu

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