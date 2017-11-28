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La Diputación de Sevilla aprueba no destinar ni un euro en 2018 a la defensa de los consumidores

En 2016 la partida dirigida a este fin no llegó a utilizarse y en 2017, se modificó el presupuesto para hacer desaparecer la cantidad consignada para la protección de los usuarios.

FACUA.org
Sevilla-28/11/2017
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La Diputación de Sevilla confirma en la aprobación de los presupuestos de 2018 que no destinará ni un euro a la protección y defensa de los consumidores en la provincia. Si en los últimos dos años, la cantidad destinada a este fin no llegó a utiliz

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