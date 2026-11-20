FACUA CV se reúne con Intersindical Valenciana para explorar vías de colaboración en defensa de los derechos de la ciudadanía
La asociación participará en las formaciones del sindicato sobre vivienda, banca y derechos de los consumidores. Ambas entidades trabajan también en la futura firma de un convenio de colaboración.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/11/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Comunidad Valenciana ha mantenido una reunión de trabajo con Intersindical Valenciana con el objetivo de explorar vías de colaboración en defensa de los derechos de los trabajadores y consumidores. En el encuentro celebrado en la sede del sindicato se abordaron p