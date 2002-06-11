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La empresa malagueña Calypso Sana continúa vendiendo sus cápsulas milagrosas para adelgazar casi un año y medio después de la denuncia presentada por FACUA

La Federación lamenta la dejadez de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que no ha hecho efectiva la retirada de la publicidad de estas cápsulas de vinagre de manzana, que continúan vendiéndose a través del teléfono e Internet.

FACUA.org
España-11/06/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que la empresa con sede en Marbella (Málaga) Calypso Sana continúa vendiendo y publicitando unas cápsulas milagrosas para adelgazar casi un año y medio después d

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