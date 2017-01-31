Nuestras acciones87,81 euros para el usuario medio frente a los 67,84 de enero de 2016

La factura de la luz de enero bate todos los récords: un 29,4% más cara que hace un año

FACUA critica la pasividad del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que se niega a tomar medidas para proteger los intereses de los consumidores para no perjudicar los intereses del oligopolio eléctrico.

FACUA.org
España-31/01/2017
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La factura de la luz de enero ha batido todos los récords, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas del 1 al 31 de este mes, el usuario medio con la tarifa PVPC pagará 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros de enero del a&n

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