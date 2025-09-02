La factura de la luz del usuario medio se sitúa en 80,71 euros en el agosto más caro desde 2022, según el análisis de FACUA
El recibo sube un 3,2% con respecto a los 78,21 euros del año pasado, pero baja ligeramente desde los 81,22 euros de este julio.
FACUA.org
España-02/09/2025
La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en el último mes en los 80,71 euros en el agosto más caro desde 2022, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, ha subido un 3,2% con respecto a los 78,21 euros de hace un año.