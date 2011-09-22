La FIFA asegura que el crimen organizado se ha infiltrado "en varios niveles del fútbol"
Además de denunciar partidos amañados, el jefe de seguridad de la federación revela el aumento del tráfico de jugadores y la compra de clubes modestos por parte de bandas.
FACUA.org
Internacional-22/09/2011
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El jefe de seguridad de la FIFA, Chis Eaton, se ha referido a la penetración de las bandas organizadas de criminales en el mundo del fútbol, que se ha traducido sobre todo en numerosos casos de amaño de partidos, y ha afirmado que a su juicio «el crimen o