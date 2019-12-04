La Fiscalía alemana registra la sede de Volkswagen por una investigación sobre un motor diésel
La empresa confirma que está vinculado con el caso de los motores diésel tipo EA 288, una versión posterior al EA 189, que estuvo vinculado con el caso del trucaje de los motores, que se conoció en 2015.
Europa Press
Internacional-04/12/2019
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Fábrica de Volkswagen en Volfsburg, Alemania. Imagen: Flickr.com/werkunz (CC BY-NC-SA 2.0).
Efectivos de la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) han registrado este martes la sede del consorcio automovilístico alemán Volkswagen, situada en la ciudad de Wolfsburg, en relación con un eventual problema con el motor diésel EA 288.
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