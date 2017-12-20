La Fiscalía pide casi 119 años de cárcel para el jefe de Ausbanc, Luis Pineda
Para el secretario y la portavoz de Manos Limpias, Miguel Bernad y Virginia López Negrete, solicita 25 y 12 años de prisión, respectivamente.
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España-20/12/2017
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Luis Pineda, líder de la seudoasociación de consumidores Ausbanc. | Imagen: Agencias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 118 años y 5 meses de cárcel para el jefe de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda Salido. En su escrito de acusación, el fiscal José Perals solicita pe