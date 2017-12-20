Nuestras acciones

La Fiscalía pide casi 119 años de cárcel para el jefe de Ausbanc, Luis Pineda

Para el secretario y la portavoz de Manos Limpias, Miguel Bernad y Virginia López Negrete, solicita 25 y 12 años de prisión, respectivamente.

FACUA.org
España-20/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado 118 años y 5 meses de cárcel para el jefe de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, Luis Pineda Salido. En su escrito de acusación, el fiscal José Perals solicita pe

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos